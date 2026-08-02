Mortos dois pilotos em colisão no ar durante combate a fogos na Grécia

Os dois pilotos de um helicóptero, que participava no combate aos incêndios na Grécia, morreram hoje ao colidir em voo com outro helicóptero, tendo os dois pilotos do segundo aparelho ficado feridos, noticiou a imprensa local.

Os dois mortos são o piloto romeno e o copiloto grego do helicóptero, avançou a emissora Skai. A tripulação da segunda aeronave foi levada para um hospital com ferimentos ligeiros, informou.

Vários canais de televisão transmitiram imagens dos dois helicópteros a voarem muito próximo um do outro até colidirem, altura em que um deles se incendiou, perdeu a hélice principal e caiu no chão.

Em plena época turística e em apenas uma semana, mais de 12 mil hectares de floresta e de terrenos agrícolas foram devastados pelas chamas na Grécia, que tem sido fortemente afetada pela crise climática, à semelhança de toda a região do Mediterrâneo.