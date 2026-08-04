Colisão no túnel dos 'Sapadores'

Uma colisão rodoviária ocorrida no início da tarde desta terça-feira mobilizou meios de socorro para o túnel situado atrás do quartel dos Bombeiros Sapadores do Funchal, na Estrada Eng.º Jaime Ornelas Camacho.

Do acidente resultaram duas vítimas, que apresentavam queixas de dores no tórax, tendo sido assistidas no local pelos meios de emergência.

Para a ocorrência foram mobilizados uma ambulância e uma viatura ligeira dos Bombeiros Sapadores do Funchal, num total de cinco operacionais, bem como uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

As circunstâncias em que ocorreu a colisão não foram, para já, apuradas