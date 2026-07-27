Colisão no Caniço faz dois feridos

Uma colisão entre duas viaturas, ocorrida esta tarde na Estrada João Gonçalves Zarco, entre a Estrada do Aeroporto e o Centro de Saúde do Caniço, provocou dois feridos.

O alerta foi dado pelas 14h31. As vítimas são os dois condutores: um homem, considerado ferido ligeiro, e uma mulher, que inspirava maiores cuidados, embora sem ferimentos graves.

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz mobilizaram um veículo de desencarceramento e cinco operacionais. Apesar de uma das vítimas se encontrar no interior da viatura, não foi necessário recorrer ao equipamento de desencarceramento, tendo a remoção sido efectuada pelos bombeiros.

Como as duas ambulâncias da corporação se encontravam empenhadas noutras emergências, foram accionadas duas ambulâncias dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que transportaram os feridos para as urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) também esteve no local.