Colisão entre mota e carro faz um ferido na Nazaré
Um homem, de 32 anos, ficou ferido, esta manhã, na sequência de uma colisão entre uma mota e um carro, na Nazaré.
Nesse sentido, foram accionados os Bombeiros Sapadores do Funchal que mobilizaram para o local uma ambulância. Com uma fractura exposta no membro inferior direito, a vítima foi imobilizada no local e, posteriormente, transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
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