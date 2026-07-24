Incêndio em viatura obriga ao encerramento do Túnel da Encumeada

O Túnel da Encumeada encontra-se encerrado à circulação rodoviária devido a um incêndio num veículo automóvel, informou a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direcção Regional de Estradas.

Segundo a tutela, a ocorrência provocou apenas danos materiais, não havendo registo de vítimas. O encerramento foi determinado por razões de segurança, de forma a garantir a protecção de pessoas e bens, mantendo-se a circulação interdita até estarem reunidas as condições necessárias para a reabertura da infraestrutura.

A Direcção Regional de Estradas adianta ainda que, nesta fase, não está prevista a reabertura do túnel antes das 17 horas de hoje.