Acidente congestiona túnel do Porto da Cruz

Um acidente envolvendo duas viaturas ligeiras condicionou, este domingo ao final da tarde, a circulação no interior do túnel do Porto da Cruz (sentido Funchal- Porto da Cruz), no concelho de Machico.

A ocorrência deu-se por volta das 18h30 e imagens captadas no local mostram as duas viaturas imobilizadas no interior do túnel, provocando congestionamento no trânsito.

Os Bombeiros Municipais de Machico não foram accionados para esta ocorrência, não havendo, até ao momento, indicação de feridos.

Não são ainda conhecidas as circunstâncias em que ocorreu o acidente.