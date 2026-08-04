Turquia condena ataques contra dois navios civis turcos no mar Negro

A Turquia condenou hoje os ataques com drones de segunda-feira contra dois navios no mar Negro, pertencentes a companhias de navegação turcas, que deixaram alguns tripulantes feridos.

"Os navios civis Yasar e Nadezhda, pertencentes a companhias de navegação turcas, foram atacados por drones após terem partido do porto de Novorossiysk na noite passada [segunda-feira], e alguns tripulantes, incluindo cidadãos turcos, ficaram feridos. A segurança dos nossos cidadãos é a nossa prioridade máxima, e a sua situação está a ser acompanhada de perto", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros turco num comunicado.

"Estamos profundamente preocupados com a escalada do conflito entre a Rússia e a Ucrânia no mar Negro, que está a afetar a navegação civil apesar dos nossos inúmeros alertas. Se não forem tomadas medidas preventivas, esta escalada terá múltiplas repercussões negativas, particularmente na segurança alimentar", acrescentou o Ministério turco.

As autoridades turcas apelaram às partes para que "implementem urgentemente medidas concretas para garantir a segurança da navegação no mar Negro".

De acordo com o portal de vigilância do tráfego marítimo, os dois navios, Yasar e Nadezhda, têm bandeiras panamiana e camaronesa, respetivamente.

A Rússia e a Ucrânia têm vindo a intensificar os seus ataques a navios de carga, principalmente no mar Negro, há várias semanas.

Um barco de pesca turco foi também atacado no final de junho no mar Negro, perto da costa da Crimeia, resultando num morto e quatro feridos.

No final de maio, a Turquia alertou para uma "escalada descontrolada" na região do mar Negro após um ataque com um drone a um navio de carga turco. A Marinha ucraniana alegou que um drone russo tinha atacado o navio.