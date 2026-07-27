Deixe-se levar por Istambul, capital de dois continentes, explore a energia de Ancara, maravilhe-se com as formações únicas da Capadócia e mergulhe na espiritualidade de Konya. Continue até às piscinas naturais de Pamukkale, às ruínas de Hierápolis e Éfeso, e termine em beleza junto ao mar Egeu, em Izmir.

Uma viagem de 8 dias por paisagens de outro mundo e civilizações que moldaram a História.

Turquia | Turquia Mágica

Preço por pessoa em quarto duplo: desde 1 960€

Partidas: Lisboa ou Porto

Datas: 15, 22, 29 de Agosto, 19 de Setembro, 3 de Outubro – 8 dias

Itinerário: Lisboa, Istambul, Ancara, Capadócia, Konya, Pamukkale, Hierápolis, Éfeso, Izmir, Istambul, Lisboa

O preço inclui voo regular em classe económica com 1 peça de bagagem até 23kg, os transferes indicados no itinerário, 6 noites de alojamento na categoria de hotéis selecionada em regime de Meia Pensão, serviço de bagageiro e gratificações nos hotéis, visitas com guia local multilingue e entradas nos locais a visitar conforme itinerário, taxas de aviação sujeitas a alteração e Seguro Multiviagens Plus.

Voo Turkish Airlines de/para Lisboa ou Porto em classe económica com 1 bagagem de porão até 23 Kg, circuito em moderno veículo de turismo com ar condicionado, acompanhamento de experiente guia local em português durante toda a viagem, desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, 7 noites de estadia com pequeno-almoço (último dia será uma breakfast box), serviço de bagageiros nos hotéis, 13 refeições, 11 Visitas e entradas conforme programa, Cruzeiro pelo Estreito do Bósforo, taxas de turismo, serviço e IVA, taxas de aeroporto, segurança e combustível, sujeitas a reconfirmação e alterações legais e Seguro Multiviagens Plus.

Não inclui voo de/para o Funchal, despesa de reserva, bebidas às refeições e extras não mencionados, gratificações a guias e motoristas, extras de carácter pessoal e tudo o que não esteja mencionado como incluído.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291208920 ou do email [email protected]

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