Dezenas de incêndios deflagram em zonas turísticas na Turquia

Dezenas de incêndios florestais deflagraram hoje na Turquia, sobretudo nas regiões turísticas do sul e oeste, sendo alimentados por ventos fortes e exigindo a mobilização recursos consideráveis para combate, segundo as autoridades.

O Presidente Recep Tayyip Erdogan informou que só hoje 90 incêndios deflagraram em toda a Turquia, dois terços (59) em áreas não florestais, e que a grande maioria (81) já estava controlada.

Acrescentou que os esforços, envolvendo mais de 3.000 pessoas, prosseguem para conter os incêndios restantes em Mugla, Balikesir, Antalya e Çanakkale, principais zonas turísticas do sul e oeste do país.

Um incêndio em particular, na província de Mugla (sudoeste), continuava a exigir a mobilização de cinco aeronaves e 18 helicópteros, mais de 90 camiões de bombeiros e tratores, além de centenas de pessoas, segundo o Ministério da Agricultura e Florestas.

As imagens disponíveis mostram montanhas e estradas envoltas em fumo e um céu amarelado sob o qual trabalhavam aeronaves de combate a incêndios.

Ao início da noite, o Ministério da Agricultura e a Autoridade de Gestão Florestal (OGM) declararam ter "reduzido a intensidade" dos incêndios. "Mas as operações das nossas equipas aéreas e terrestres continuam incansavelmente", acrescentaram.

O combate prossegue principalmente aos incêndios na costa sul, entre Antalya e Kas, populares estâncias balneares de verão, bem como no oeste, em redor dos Dardanelos, e em Balikeshir, perto da costa do Mar Egeu.

À tarde, os órgãos de comunicação social locais noticiaram o encerramento da autoestrada que liga a cidade turística de Antalya a Fethiye, na costa sul, devido ao fumo.

O canal de televisão privado NTV informou ainda que o acesso ao sítio arqueológico de Olympos tinha sido encerrado.

As causas destes incêndios são desconhecidas, embora no início deste verão a Turquia tenha encerrado preventivamente o acesso às florestas mais ameaçadas.

Na região de Mugla (sudoeste), o incêndio começou numa zona agrícola, antes de se alastrar para a floresta, segundo o governo local, que acrescentou que 202 pessoas foram retiradas, juntamente com doentes de um hospital local.

No total, foram mobilizados cerca de 20 aviões, 58 helicópteros, 420 camiões de bombeiros, quase 200 camiões cisterna e equipamento pesado, além de quase mil camiões, detalhou o chefe de Estado.

As primeiras críticas ao combate surgiram nas redes sociais depois de a Turquia ter enviado recentemente duas aeronaves de combate a incêndios Air Tractor para Espanha e outras duas para França, países que enfrentam grandes incêndios florestais devido à seca e ao calor extremo.

A Turquia, que sofreu incêndios no início de 2025, tinha sido poupada até agora graças às abundantes chuvas de inverno e à neve que reabasteceram os lençóis freáticos e protegeram a vegetação.