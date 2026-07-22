Turquia condena bloqueio marítimo dos houthis contra a Arábia Saudita no Mar Vermelho

O governo islamista da Turquia condenou hoje o bloqueio marítimo anunciado pelas milícias hutís pró iranianas do Iémen contra a Arábia Saudita no mar Vermelho.

"Condenamos a ameaça de um bloqueio marítimo pelos hútis contra a Arábia Saudita e reiteramos o nosso apoio à Arábia Saudita", indica um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros turco, publicado no seu site.

"É necessário pôr fim o quanto antes às ameaças e ações contra o transporte marítimo e o comércio global que representam um perigo para a liberdade de navegação e a segurança marítima no mar Vermelho e no estreito de Bab el Mandeb", acrescenta a nota.

O Ministério turco "renova o seu apelo para evitar qualquer ação que possa levar a uma escalada de tensões na região", de acordo com a nota.

Os hutis impuseram na passada segunda-feira um bloqueio marítimo à Arábia Saudita, país que intervém militarmente no Iémen desde 2015 e que acusaram de ter bombardeado o aeroporto internacional de Sana na semana passada para impedir a aterragem de um avião iraniano proveniente do Irão, algo que Riade não confirmou nem desmentiu.

A Turquia manteve no passado uma certa rivalidade com a Arábia Saudita, mas ambos os países retomaram uma relação próxima nos últimos anos.

Ancara solidarizou-se ainda com os países do Golfo face aos ataques do Irão, embora tenha recusado apoiar a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra a República Islâmica.