Basso regressa para lutar pela quinta vitória

Giandomenico Basso está de regresso ao Rali da Madeira e assume a ambição de voltar a lutar pela vitória, apesar de reconhecer que encontrará uma concorrência forte e um percurso onde a experiência dos pilotos locais faz a diferença.

"Estou contente por voltar à ilha e agradeço a todos os que tornaram possível esta participação. Claro que espero fazer uma boa prova. Temos um bom ritmo do Campeonato da Europa, mas sabemos que na Madeira o nível é sempre muito elevado. Vamos dar o máximo para sermos competitivos e vencer", afirmou o piloto italiano.

Basso garante que não sente qualquer pressão adicional por não estar obrigado a alcançar um determinado resultado. "Estou habituado a correr sob pressão, sobretudo nas fases decisivas dos campeonatos. Isso não muda a forma como abordo este rali", sublinhou.

O piloto reconhece que a ausência de vários anos da prova poderá constituir uma dificuldade, mas acredita que a experiência adquirida em novos ralis poderá compensar essa desvantagem. "Tenho grande confiança no carro. Esperamos um ritmo muito alto, mas estamos preparados. Não vejo a hora de reencontrar tantas pessoas, pilotos, amigos, fãs e os muitos adeptos que os ralis têm na ilha", acrescentou.

Natural de Montebelluna, Giandomenico Basso, de 52 anos, estreou-se nos ralis em 1994 ao volante de um Opel Astra GSi 16V e construiu um dos mais sólidos palmarés da modalidade. Foi campeão europeu em 2006 e 2009, venceu o Intercontinental Rally Challenge (IRC) em 2006 e conquistou por cinco vezes o título absoluto italiano, em 2007, 2016, 2019, 2021 e 2025.

Entre 1995 e 2010 representou oficialmente a Fiat, período em que conquistou igualmente os troféus Fiat Cinquecento (1998) e Fiat Punto S1600 (2003). Ao longo da carreira passou ainda por marcas como Proton, Peugeot, Ford, Hyundai, Skoda e Toyota.

Na Madeira soma quatro triunfos, alcançados em 2006, 2007 e 2009, ao volante do Fiat Punto Abarth S2000, e em 2013, com um Peugeot 207 S2000. Desde 2025 compete com um Skoda Fabia RS Rally2 e chega à edição deste ano como segundo classificado do Campeonato da Europa de Ralis (ERC), liderando igualmente a categoria Master.