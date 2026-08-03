Santa Cruz discute Carta Municipal de Habitação

A Câmara Municipal de Santa Cruz reúne na próxima quinta-feira, dia 6 de Agosto, para analisar e votar, entre outros assuntos, a proposta relativa à Carta Municipal de Habitação do concelho.

O documento integra a ordem de trabalhos do executivo municipal, que irá também apreciar uma proposta relativa ao quiosque da praça de táxis do Caniço.

De acordo com a convocatória divulgada pela autarquia, a sessão está agendada para as 9 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.