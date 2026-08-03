IFCN alerta para risco elevado de incêndio florestal

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) alertou hoje para o risco elevado de incêndio florestal na Madeira, na sequência do aviso de tempo quente emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IFCN, as regiões montanhosas da ilha encontram-se sob risco muito elevado de incêndio, situação que levou o organismo a apelar à prudência e ao sentido de responsabilidade de todos os cidadãos na utilização dos espaços florestais.

Sobe para laranja o aviso de tempo quente nas zonas montanhosas da Madeira O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou para laranja o aviso para tempo quente nas regiões montanhosas da ilha da Madeira. De acordo com a actualização feita esta segunda-feira, o aviso laranja vigora até às 18 horas de amanhã, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Enquanto se mantiver em vigor o aviso laranja, estão proibidas fogueiras, queimadas e queimas em qualquer local.

O instituto recomenda ainda que seja evitada a utilização, em espaço rural, de equipamentos susceptíveis de provocar faíscas, como motorroçadoras com discos, motosserras, rebarbadoras ou máquinas de soldar.

O IFCN aconselha também a evitar a prática de campismo em áreas florestais e pede precauções acrescidas aos utilizadores dos percursos pedestres classificados, devido ao aumento do risco de desidratação e insolação provocado pelas temperaturas elevadas.

Por razões de segurança, mantém-se encerrada a estrada de ligação entre o Pico do Areeiro e a Eira do Serrado.

O organismo recorda que os comportamentos negligentes continuam a estar entre as principais causas dos incêndios florestais e reforça que "a prevenção continua a ser a melhor forma de proteger a floresta". Em caso de emergência, deverá ser contactado o 112.