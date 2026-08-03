Chamas obrigam à retirada de 60 mil pessoas no Noroeste dos EUA

Cerca de 60 mil pessoas foram retiradas da região de Spokane, no noroeste dos Estados Unidos, devido a vários incêndios florestais que destruíram centenas de casas e edifícios e permanecem fora de controlo, anunciaram hoje as autoridades.

"Centenas de casas e edifícios foram destruídos. Ainda estamos a avaliar a possibilidade de perda de vidas", afirmou a presidente da câmara de Spokane, Lisa Brown, numa conferência de imprensa no domingo à noite.

O chefe da polícia local, Kevin Hall, estimou em aproximadamente 60 mil o número de pessoas retiradas de emergência durante o fim de semana.

Até ao momento, não foram confirmadas vítimas mortais, mas o xerife local, John Nowels, advertiu que a situação poderá alterar-se devido "à escala" do desastre.

Nenhum dos principais incêndios estava hoje controlado, apesar de as previsões meteorológicas apontarem para uma diminuição da intensidade do vento, que poderá facilitar o trabalho dos bombeiros.

As autoridades receiam, contudo, uma nova subida das temperaturas no final da semana.

O fumo dos incêndios fez também deteriorar significativamente a qualidade do ar em Spokane, classificada hoje como "insalubre" pelas autoridades federais, com possibilidade de atingir o nível "muito insalubre" ao longo do dia.

O governador do estado de Washington, Bob Ferguson, declarou o estado de emergência e afirmou ter discutido a situação com as autoridades federais e com o Presidente norte-americano, Donald Trump, que terá reconhecido "a gravidade da situação".

Ferguson recordou que Washington atravessa o quarto ano consecutivo de seca, condição que aumenta significativamente o risco de incêndios florestais.

O diretor do Departamento de Recursos Naturais do estado, David Upthegrove, avisou que os incêndios em Spokane representam apenas uma parte da emergência.

"Este ano já é um dos anos com maior incidência de incêndios florestais da história e estamos apenas no início de agosto", afirmou o dirigente, acrescentando que 15 grandes incêndios estão atualmente ativos no estado de Washington.

Os três principais incêndios em Spokane e nas áreas circundantes consumiram cerca de 3.119 hectares, segundo a plataforma governamental norte-americana InciWeb.

O maior, denominado 'Old Trails Fire', atravessou no sábado à tarde o rio Spokane antes de atingir áreas da cidade, que tem cerca de 230 mil habitantes.

As autoridades emitiram ordens de evacuação imediata para extensas zonas do norte de Spokane, provocando longas filas de trânsito à medida que milhares de habitantes tentavam abandonar as áreas ameaçadas.

A Guarda Nacional do estado de Washington anunciou uma "mobilização rápida" de unidades para apoiar as operações de emergência.

A componente aérea da Guarda Nacional informou ter lançado cerca de 3,5 milhões de litros de água sobre os incêndios ao longo de 137 horas de operações.