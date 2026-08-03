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SANAS e bombeiros resgatam turista no Cais do Sardinha

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Os Bombeiros Municipais de Machico e o SANAS Madeira foram empenhados, pelas 17 horas desta segunda-feira, para resgatar uma turista que sofreu uma queda no Cais do Sardinha, no Caniçal. 

A corporação de Bombeiros Municipais de Machico deslocou-se com dois elementos, apoiados por uma ambulância, até à Quinta do Lorde, onde embarcaram na embarcação do SANAS Madeira em direcção ao Cais do Sardinha. 

A vítima, uma mulher estrangeira na casa dos 30 anos, apresentava suspeitas de fractura num pulso. 

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