SANAS e bombeiros resgatam turista no Cais do Sardinha

Os Bombeiros Municipais de Machico e o SANAS Madeira foram empenhados, pelas 17 horas desta segunda-feira, para resgatar uma turista que sofreu uma queda no Cais do Sardinha, no Caniçal.

A corporação de Bombeiros Municipais de Machico deslocou-se com dois elementos, apoiados por uma ambulância, até à Quinta do Lorde, onde embarcaram na embarcação do SANAS Madeira em direcção ao Cais do Sardinha.

A vítima, uma mulher estrangeira na casa dos 30 anos, apresentava suspeitas de fractura num pulso.