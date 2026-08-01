Bombeiros mobilizados para dois óbitos no Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados, na manhã deste sábado, para duas ocorrências relacionadas com óbitos registados em diferentes zonas da cidade do Funchal.

A primeira intervenção ocorreu na Avenida do Infante, onde foi encontrado sem vida um homem de 73 anos, no interior da sua residência. Pouco depois, a corporação foi novamente accionada para a Rua Coronel Cunha, onde uma mulher de 88 anos foi igualmente encontrada sem vida.

Segundo apurou o DIÁRIO, ambos os óbitos resultaram de causas naturais, tendo as ocorrências seguido os procedimentos habituais nestas situações.