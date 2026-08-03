Brent cai quase 7% depois de Washington anunciar retomada das negociações

Os preços do petróleo estão hoje em forte queda, depois de o Presidente dos EUA, Donald Trump, ter anunciado a suspensão dos bombardeamentos contra o Irão e a retomada das negociações com Teerão, que, no entanto, desmentiu esta informação.

Cerca das 11:00 em Lisboa, o preço do contrato genérico do barril de Brent do Mar do Norte descia 6,92% para 83,88 dólares.

O equivalente norte-americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI) caía 5,73% para 79,82 dólares.

Depois de ameaçar "atacar com muita força" o Irão, o Presidente Trump anunciou no sábado à noite que desistiria e insinuou que progressos tinham sido feitos no plano diplomático.

"O que estamos a fazer agora é conversar com eles na forma de uma negociação", acrescentou Trump, especificando simplesmente que essas discussões deveriam começar na segunda-feira à tarde, sem mais detalhes.

De acordo com a agência de notícias oficial saudita, o príncipe herdeiro saudita Mohamed bin Salman, aliado chave de Washington na região, tinha pedido a Trump para "privilegiar o diálogo para reduzir as tensões".

"A perspetiva de um aumento dos preços do petróleo e da gasolina provavelmente também desempenhou um papel" nessa nova mudança de posição de Trump devido à "aproximação das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos", estimou Arne Lohmann Rasmussen, analista da Global Risk Management, citado pela Afp.

A situação no estreito de Ormuz continua a ser um dos principais pontos de tensão entre Teerão e Washington. Uma explosão ocorreu perto de um petroleiro na noite de domingo para segunda-feira, segundo a agência de segurança marítima britânica UKMTO.

O Irão, que deseja manter o controlo deste estreito marítimo estratégico, declarou estar próximo de um acordo com Omã para reabrir esta via crucial para o comércio mundial de hidrocarbonetos.

"Não estamos a negociar com os Estados Unidos neste momento. Estamos a negociar com Omã para garantir uma passagem no estreito de Ormuz", afirmou hoje Esmaïl Baghaï, porta-voz da diplomacia iraniana, durante uma conferência de imprensa semanal.

Para a queda do petróleo também contribuiu a decisão deste domingo da aliança OPEP+, liderada pela Arábia Saudita e pela Rússia, de manter pelo sexto mês consecutivo a estratégia de elevar a oferta de petróleo, colocando a partir de setembro 188.000 barris adicionais no mercado, um aumento limitado pela atual dificuldade de movimentar o petróleo devido à guerra no Médio Oriente.