XXIV Regata Internacional Canárias – Madeira regressa em Setembro de 2026

A XXIV Regata Internacional Canárias – Madeira está de regresso entre os dias 1 e 5 de Setembro de 2026, reafirmando-se como uma das mais prestigiadas e históricas competições de vela de cruzeiro de longa distância no Atlântico. A prova une, uma vez mais, os arquipélagos da Madeira e de Canárias numa celebração do desporto, da tradição marítima e da cooperação regional.

Organizada pelo Clube Naval do Funchal (CNF) e pelo Real Club Náutico de Tenerife (RCNT), a edição deste ano conta com o apoio da Real Federación Española de Vela, da Federação Portuguesa de Vela e da Associação Regional de Vela da Madeira.

Com partida agendada para o dia 1 de Setembro, às 12h00, em Tenerife, a frota irá percorrer cerca de 262 milhas náuticas até à Ilha da Madeira. A linha de meta estará instalada junto à promenade do Caniço, proporcionando um espetáculo visual único a partir de terra. Após cruzarem a meta, as embarcações rumam à cidade do Funchal, ficando sediadas no Porto do Funchal e Marina do Funchal sendo o village no Centro Náutico de São Lázaro.

A competição acolhe velejadores nas categorias de Solo, Duplas e Equipas, distribuídos pelas classes ORC (0, 1, 2, 3, Solo e Duplo) e OPEN (Classes 1 e 2).

A edição de 2026 promete forte disputa desportiva. A primeira embarcação a cruzar a linha de meta em tempo real será distinguida com o prestigiado Troféu "Dr. Alivar Jones Cardoso", homenagem ao ex-Presidente do CNF e um dos grandes impulsionadores desta prova. Serão também premiados os três primeiros classificados de cada classe, havará ainda a atribuição de vouchers CEX.

Em destaque na frota está a embarcação Sorodongo IV, que se encontra a apenas duas vitórias de conquistar em definitivo, histórico busto da prova, assim como o Lola Tres, vencedor da última edição (2024).

Criada em 1978, a Regata Canárias – Madeira é uma das raras provas oceânicas de grande distância a manter-se ativa no calendário nacional e internacional. Ao longo de 23 edições, a prova já contou com a participação de mais de 6.700 velejadores e cerca de 650 embarcações.

“Mais do que uma competição, a regata projeta a Madeira como um destino náutico e de turismo ativo de excelência. O evento reforça o compromisso do Clube Naval do Funchal e das entidades parceiras na promoção da economia do mar e da dinamização desportiva da região”, refere nota à imprensa da organização.

Organização que expressa ainda agradecimento a todos os patrocinadores, voluntários e entidades públicas e privadas, com destaque para o Governo Regional da Madeira, Turismo da Madeira e AP Madeira, Câmara Municipal do Funchal, Capitania, APRAM - Portos da Madeira, SABSEG e Lusitania Seguros, CEX, DS Smith, Marinha, Autoridad Portuaria (Santa Cruz de Tenerife), Fábrica Ribeiro Seco, Insular, Ilhopan, Henriques & Henriques, Banana Madeira, J.Faria, Brisa, freguesia do Caniço e Associação Regional de Vela da Madeira.