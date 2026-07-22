VIII Regata Porto Santo Line regressa em Agosto

A VIII Regata Porto Santo Line vai voltar a ligar a Madeira e o Porto Santo entre os dias 14 e 16 de Agosto, reunindo embarcações da classe Cruzeiro numa das competições mais emblemáticas do calendário náutico regional.

A prova é organizada pelo Clube Naval do Funchal e pela Associação Regional de Vela da Madeira, em parceria com a Porto Santo Line e com o apoio do Clube Naval do Porto Santo e da Brisa Maracujá.

O evento será disputado em duas etapas. A primeira realiza-se no dia 14 de Agosto, com partida às 19h00, em Santa Cruz, rumo ao Porto Santo. A segunda etapa terá lugar no dia 16 de Agosto, com sinal de largada marcado para as 12h00, na Baía do Porto Santo, assinalando o regresso da frota à ilha da Madeira. A competição destina-se a embarcações de cruzeiro com certificado de rating ORC válido para 2026. Paralelamente, a organização volta a incluir a classe Promoção AB/ORC, destinada a embarcações que não disponham de certificado de regata, procurando incentivar a participação de um maior número de velejadores.

As embarcações da classe ORC serão distribuídas por três divisões, de acordo com o respectivo índice CDL: Classe A (CDL igual ou superior a 9,900), Classe B (entre 8,800 e 9,899) e Classe C (inferior a 8,800).

As inscrições para a VIII Regata Porto Santo Line já se encontram abertas. As fichas de inscrição, o aviso de regata e outras informações podem ser consultados junto do Clube Naval do Funchal e da Associação Regional de Vela da Madeira.