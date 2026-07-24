Madeira com dez jovens canoístas no Nacional de Regatas em Linha

A canoagem madeirense estará representada por dez atletas no Campeonato Nacional de Regatas em Linha de Iniciados, Infantis e Cadetes, que se realiza este fim de semana, dias 25 e 26 de Julho, no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho.

A prova, organizada pela Federação Portuguesa de Canoagem, reúne 38 clubes de todo o país e cerca de 560 jovens canoístas, sendo uma das mais importantes competições nacionais destinadas aos escalões de formação.

A Madeira será representada por atletas da Associação Náutica de Câmara de Lobos e do Clube Naval do Funchal. Pela formação de Câmara de Lobos competem José Salvador Freitas e André Pestana.

Já o Clube Naval do Funchal estará representado por Juan Freitas, Afonso Silva, Sebastião Cruz, David Mantero, Hamilton Santos, Leonardo Freitas, Beatriz Chaves e Ana Matias.

A participação madeirense insere-se no trabalho de desenvolvimento da modalidade na Região, com os jovens atletas a medirem forças com alguns dos principais talentos nacionais da canoagem.