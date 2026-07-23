Junta de Freguesia do Seixal realizou manutenção da Praia do Cais do Seixal

A Junta de Freguesia do Seixal realizou, esta quarta-feira, 23 de julho, uma operação de limpeza na Praia do Cais do Seixal, reforçando o seu compromisso com a manutenção, valorização e preservação dos espaços públicos da freguesia.

A intervenção teve início às 6h30, num horário propositadamente antecipado devido à elevada afluência que se regista diariamente naquela zona balnear. A escolha deste período permitiu assegurar a realização dos trabalhos com maior eficiência e reduzir o impacto para os utilizadores da praia.

A operação teve como principal objetivo garantir melhores condições de higiene, segurança e bem-estar para fregueses e visitantes, contribuindo igualmente para a preservação de um dos espaços mais emblemáticos da freguesia.

Entende o presidente da Junta de Freguesia do Seixal, Xavier Castro, a propósito da importância desta acção, que “cuidar dos nossos espaços públicos é uma prioridade. Esta intervenção reflete o nosso compromisso diário com a qualidade de vida da população e com a valorização do nosso património natural."

Na nota remetida à imprensa, a Junta de Freguesia do Seixal agradece a compreensão de todos os que possam ter sido afetados por eventuais constrangimentos durante a realização dos trabalhos, reiterando o seu compromisso de continuar a promover ações que contribuam para a conservação e valorização do espaço público.