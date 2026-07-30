Mascote Simão vai à Avenida do Mar promover a limpeza da cidade

A par da emoção e do espectáculo automobilístico da Super Especial na Avenida do Mar, a Câmara Municipal do Funchal aproveita o grande palco no coração da cidade para voltar a colocar a limpeza e a sustentabilidade no centro das atenções. A acção conta, mais uma vez, com a presença do Simão, a mascote ambiental da autarquia.

Numa das zonas mais emblemáticas do Funchal e que regista habitualmente uma elevada concentração de adeptos, o Simão vai interagir directamente com o público ao longo do percurso. O objectivo principal é transmitir uma mensagem clara e de consciencialização: a importância de não deixar lixo no chão e manter o espaço público limpo após a passagem dos carros de competição.

Com esta iniciativa, a autarquia funchalense sublinha o apelo ao civismo e à responsabilidade individual de cada espetador na preservação da cidade.