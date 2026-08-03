1.ª eliminatória da Taça de Portugal marcada para 29 e 30 de Agosto

Foram realizados, esta segunda-feira, na Cidade do Futebol, os emparelhamentos das 1.ª e 2.ª eliminatórias da Taça de Portugal Generali Tranquilidade.

Participam nesta prova 146 emblemas: (42 representantes das Associações Distritais, 52 do Campeonato de Portugal, 19 da Liga 3, 15 da II Liga e 18 da I Liga).

Nesta 1.ª ronda, participam os clubes das provas distritais, do Campeonato de Portugal e da Liga 3, num total de 94 emblemas. 19 ficarão isentos. Na 2.ª eliminatória juntam-se então as equipas do segundo escalão. Os da Liga Portugal Betclic juntar-se-ão apenas na 3.ª eliminatória.

Os jogos da 1.ª eliminatória da Taça de Portugal Generali Tranquilidade estão marcados para 29 e 30 de Agosto, sendo que a 2.ª ronda será disputada a 19 e 20 de Setembro.

Nesta 2.ª eliminatória, o vencedor do jogo AD Machico (CP) vs. AD Camacha (CP) vai defrontar o vencedor do jogo Florgrade FC (CP) vs. SC São João de Ver (L3).

Clubes isentos: GD Lagoa (CP), SC Vila Pouca de Aguiar (RD), UD Santarém (L3), ACDR Lamelas (RD), Imortal DC (CP), FC Vinhais (CP), AD Castro Daire (CP), Juventude D. Lajense (CP), Estrela Calheta FC (CP), Vitória FC (CP), SC Olhanense (RD), FC Tirsense (CP), AD Ovarense (CP), Ançã FC (RD), GC Figueirense (RD), Leça FC (L3), Brito SC (CP), Amora FC (CP) e SCE Bombarralense (RD).