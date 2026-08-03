Projecto europeu quer transformar plástico em oportunidade criativa para jovens na Madeira

A ARTE.M – Associação Artística e Cultural da Madeira lançou o projecto europeu 'PLASTY – PLAStic-to-Treasure: Youth Labs for Creative Reuse and Zero Waste', uma iniciativa cofinanciada pelo programa Erasmus+ que pretende promover a reutilização criativa do plástico através da arte, do design, do artesanato e da educação não formal. O projecto, desenvolvido em parceria com entidades de Portugal, Itália, Grécia e Turquia, decorrerá ao longo dos próximos dois anos.

Entre as actividades previstas contam-se webinars internacionais, sessões de aprendizagem, workshops criativos, intercâmbios de boas práticas e uma mobilidade internacional em Itália, onde os jovens participantes poderão trabalhar com parceiros europeus. Segundo a associação, o objectivo vai além da reciclagem, procurando demonstrar como a criatividade pode transformar a forma como os materiais são encarados, aproximando jovens, artistas, artesãos, designers, educadores e comunidades em torno de práticas sustentáveis.

Apesar do arranque oficial do projecto ocorrer agora, algumas das primeiras iniciativas já estão em curso na Madeira. A ARTE.M criou um PLASTY LAB, um espaço experimental onde estão a ser testadas metodologias, materiais e ideias que servirão de base às futuras actividades.

A associação pretende, agora, alargar esta experiência através da criação de uma rede regional que reúna artistas, artesãos, designers, escolas, municípios e outras organizações interessadas em desenvolver projectos de reutilização criativa, eco-design e inovação artística.

Paralelamente, está aberta uma chamada à participação dirigida a jovens entre os 18 e os 30 anos, que poderão integrar workshops, acções de formação, webinars e oportunidades de mobilidade internacional no âmbito do Erasmus+.

A ARTE.M procura igualmente estabelecer parcerias com entidades da Madeira, do Porto Santo e de outros países europeus para reforçar a dimensão colaborativa do projecto. Os interessados podem obter mais informações através do endereço electrónico da associação