Madeira reforça cooperação com os Açores no âmbito da vinha e do vinho

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) reforçou a cooperação com o recém-criado Instituto da Vinha e do Vinho dos Açores (IVVA), à margem das comemorações do 40.º aniversário do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), realizadas em Lisboa.

Durante um encontro entre o presidente do Conselho Directivo do IVBAM, Tiago Freitas, e o presidente do IVVA, Cláudio José Gomes Lopes, foram lançadas as bases para futuras iniciativas conjuntas, incluindo uma visita institucional do Conselho Directivo do organismo açoriano à Madeira, destinada a promover a troca de experiências e aprofundar a colaboração entre as duas regiões autónomas no sector vitivinícola.

A participação madeirense nas comemorações incluiu, ainda, uma mostra de vinhos, onde estiveram em destaque espumantes, vinhos tranquilos e o Vinho Madeira. Citado em comunicado, Tiago Freitas considera que este contacto representa "mais um passo no reforço da cooperação entre as duas regiões", defendendo que a partilha de conhecimentos e de boas práticas poderá beneficiar o desenvolvimento da vitivinicultura insular.