Festa do Peixe-Espada Preto condiciona trânsito e estacionamento

A realização da 34.ª Festa Gastronómica do Peixe-Espada Preto vai implicar alterações temporárias ao trânsito e ao estacionamento no centro histórico de Câmara de Lobos, entre os dias 6 e 9 de Agosto.

De acordo com o aviso divulgado pela autarquia, nas redes sociais, o trânsito estará interrompido na Rua da Carreira, Largo do Poço, Rua de Nossa Senhora da Conceição e Rua São João de Deus, nos dias 6 e 9 de Agosto, entre as 18h00 e as 02h00, e nos dias 7 e 8 de Agosto, entre as 18h00 e as 03h00.

Na Estrada João Gonçalves Zarco, entre a Rua Padre Pita Ferreira e a Rua de Santa Cecília, a circulação será condicionada a partir das 20h00, passando a efectuar-se apenas no sentido ascendente.

Além disso, o parque de estacionamento da baía estará interdito ao estacionamento entre as 08h00 de hoje, 3 de Agosto, e as 16h00 de 11 de Agosto.

A Câmara Municipal apela à compreensão dos automobilistas e recomenda a utilização dos percursos alternativos indicados no edital.