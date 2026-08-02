Rali da Madeira recolheu 250 quilos de mangas plásticas após a prova

A organização do Rali da Madeira 2026 reforçou as medidas de sustentabilidade ambiental da prova com a recolha das mangas plásticas utilizadas na sinalização das Provas Especiais de Classificação (PEC), uma operação realizada pela Race4Planet – Eventos Sustentáveis.

Pela primeira vez, esta equipa assumiu a recolha deste material durante os três dias de competição, incluindo o Shakedown, percorrendo cerca de 500 quilómetros pelos diferentes troços do rali e assegurando a remoção das mangas logo após a passagem dos concorrentes.

No final da operação foram recolhidos entre 230 e 250 quilogramas de mangas plásticas, permitindo devolver os troços às suas condições naturais de forma mais rápida e organizada e reduzindo o impacto ambiental da competição, revelou a organização em comunicado.

A iniciativa integrou o Plano de Sustentabilidade Ambiental do Rali da Madeira, que tem vindo a incluir várias medidas destinadas a uma gestão mais responsável dos resíduos e à proteção do território.

Rali da Madeira recolhe resíduos para reforçar sustentabilidade A organização do Rali da Madeira 2026 adianta que as equipas estão a aderir às medidas de sustentabilidade implementadas na prova, com as ilhas ecológicas instaladas nas zonas de assistência a permitirem a recolha de vários resíduos resultantes da actividade das equipas.

A Race4Planet destacou a importância desta intervenção, considerando que a realização de grandes eventos desportivos pode conciliar a componente competitiva com a preservação ambiental.