Madeira quer produzir lapas em ambiente controlado

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, revelou que a Madeira poderá iniciar, dentro de dois anos, a produção de lapa em ambiente controlado.

À margem da visita à Festa da Lapa, no Paul do Mar, o chefe do Executivo explicou que os ensaios desenvolvidos pelo Centro de Maricultura da Calheta têm apresentado resultados positivos e que os trabalhos estão agora centrados na optimização dos processos da reprodução da espécie.

"É viável produzir lapa em ambiente controlado, no mar, através de estruturas próprias que permitem a sua reprodução e crescimento", afirmou, acrescentando que o objectivo é criar condições para que empresários do sector possam, no futuro, desenvolver uma indústria dedicada à produção deste molusco, muito apreciado pelos madeirenses e pelos visitantes da Região.

O presidente destacou ainda a recuperação do stock de lapas, que permitiu reabrir a apanha da espécie após um período de protecção determinado pela Direcção Regional de Pescas. Actualmente, qualquer residente na Madeira pode apanhar até dois quilos de lapa por dia, enquanto os limites para os profissionais variam entre os 10 quilos diários, no caso dos apanhadores apeados, e os 130 quilos para os embarcados.

Segundo o governante, a procura pela lapa tem aumentado e o mercado tem valorizado o produto. Desde 1 de Junho já foram comercializadas cerca de 35 toneladas, num valor superior a meio milhão de euros, que representa uma valorização de cerca de 55%.

"O mercado está a funcionar e quem apanha lapa já não a vende a preços irrisórios, mas sim ao valor que deve ser", afirmou. "É perfeitamente possível compatibilizar a apanha para consumo próprio com a atividade comercial", frisou.