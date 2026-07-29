PRR tem 270 projectos aprovados e não contratados A um mês do prazo limite para o cumprimento do Plano de Recuperação e Resiliência, a Região apresenta uma execução financeira menos adiantada do que a média nacional. Madeira e Açores unem-se por um POSEI autónomo e devidamente financiado. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quarta-feira, 29 de Julho.

O destaque fotográfico desta primeira página diz respeito à notícia Milhares na sessão de autógrafos Iniciativa no Casino juntou público e protagonistas da prova rainha do automobilismo madeirense, com viaturas em exposição e ambiente de festa. Fãs entusiasmados dizem que é na serra que se vê melhor a prova.

Outros destaques:

Autonomia também se escreve com dérbi Visite o historial do Troféu que juntará Marítimo e Nacional no próximo sábado, nos Barreiros

easyJet explica falha no embarque em voo para a Madeira

E, por fim, Portaria cria a partir de hoje vagas intermédias para altas problemáticas

Tudo isto e muito mais poderá ler no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper.

Poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da aplicação de telemóvel introduzindo no motor de busca 'dnoticias.pt'.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.