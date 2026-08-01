Jovens do BE-Madeira angariam verba para vítimas do sismo na Venezuela
Os Jovens do Bloco de Esquerda (JBE) Madeira angariaram cerca de 200 euros através da quinta edição da sua viagem solidária de catamarã. O valor reverterá na íntegra para apoiar as vítimas do recente sismo que atingiu a Venezuela.
A iniciativa, baptizada de 'Catamarã Solidário', só foi possível graças à participação de todos os que embarcaram na viagem e a quem ajudou na sua divulgação. Os jovens bloquistas deixaram ainda um agradecimento especial à VMT Madeira, empresa que há cinco anos se associa ao evento, tornando possível a sua realização e contribuindo para que estes momentos de convívio se traduzam em apoio concreto a quem mais precisa.
Esta foi já a quinta edição da iniciativa organizada pelos Jovens do BE, que procura aliar o convívio à solidariedade. Ao longo das suas edições anteriores, o 'Catamarã Solidário' já apoiou diversas causas e organizações, entre as quais a Ajuda a Alimentar Cães e a CASA - Centro de Apoio ao Sem-Abrigo, contribuindo para projectos ligados à protecção animal e à promoção da dignidade humana.
Este ano, a escolha recaiu sobre o apoio às vítimas do terramoto na Venezuela, numa demonstração de solidariedade para com as populações afectadas por esta tragédia.
Os Jovens do BE agradecem a todos os que participaram e contribuíram para que, mais uma vez, fosse possível transformar um momento de convívio num gesto concreto de solidariedade.