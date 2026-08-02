Histórica prova de natação de Ceuta adiada por motivos de segurança

O Clube de Natação Caballa anunciou hoje o adiamento da 82.ª Travessia do Porto de Ceuta, um dos eventos mais antigos de Espanha, devido a preocupações de segurança na sequência da chegada de milhares de migrantes marroquinos.

Aquele clube explicou que a decisão de adiar a mais emblemática prova do calendário desportivo da cidade foi tomada por "razões de segurança e operacionais", tendo em conta a "situação excecional" que Ceuta atravessa, após a grave crise migratória dos últimos dias.

O Clube de Natação de Caballa acredita que esta medida é a mais adequada para garantir a segurança tanto dos participantes como de todas as pessoas e entidades que colaboram na organização do evento, agendado para quarta-feira 05 de agosto.

A organização quis ainda transmitir uma mensagem de tranquilidade aos participantes inscritos, confirmando que todas as inscrições se mantêm válidas para a nova data, que será oficialmente anunciada assim que for confirmada.

Com esta decisão, o clube optou por dar prioridade à segurança e ao bom desenrolar de um dos eventos de natação em águas abertas mais tradicionais de Espanha, que este ano cumpre a 82.ª edição.

Desde quinta-feira, Ceuta registou uma entrada em massa de migrantes vindos de Marrocos, que as autoridades locais estimaram em cerca de 60.000 pessoas, acima das cerca de 50.000 entradas contabilizadas pelo Governo de Madrid.

A maioria dos migrantes regressaram, entretanto, voluntariamente a Marrocos, segundo o Ministério da Administração Interna espanhol.

No entanto, as forças de segurança de Espanha estimam que cerca de 73.500 pessoas, que estavam ilegalmente em Ceuta, deixaram a cidade desde quinta-feira e este número pode incluir pessoas que entraram na quinta-feira e outras que já estavam desde dias anteriores em Ceuta.

Pelo menos 72 pessoas morreram desde quinta-feira a tentar chegar a Ceuta a nado, segundo o mais recente balanço das autoridades.

Para o Ministério do Interior de Marrocos, "a gestão do fenómeno migratório" tem de ser feita "no âmbito de uma abordagem integral baseada na responsabilidade partilhada, na verdadeira solidariedade e na repartição equitativa dos encargos".

Ceuta é um pequeno território de 83.000 habitantes situado no extremo norte de Marrocos, banhado pelo estreito de Gibraltar, e é uma das duas fronteiras terrestres entre África e a Europa, juntamente com o outro enclave espanhol de Melilla.