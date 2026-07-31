Acidente de Gonçalo Henriques leva à atribuição de tempos na PEC 2

O acidente de Gonçalo Henriques, concorrente com o número 12, na PEC 2 — Santo da Serra 1, levou a direcção de prova do Rali da Madeira a atribuir um tempo teórico aos pilotos que não conseguiram concluir a classificativa em condições normais.

Segundo comunicado divulgado pelos comissários desportivos, foi atribuído o tempo de 8:35,7 ao concorrente n.º 14, Miguel Caires, e seguintes, após análise da situação ocorrida na especial.

A nota recorda ainda aos participantes o seu direito de apresentar protesto relativamente à decisão.

A ocorrência surgiu numa manhã já marcada por vários incidentes. José Pedro Fontes (n.º 8) saiu de estrada durante a mesma classificativa, numa fase inicial da prova que ficou igualmente marcada pelo embate sofrido pelo britânico Kris Meeke, o número 1 e um dos principais candidatos à vitória neste Rali da Madeira.

Kris Meeke dá toque no Santo da Serra e deixa destroços na estrada O piloto Kris Meeke deu um toque, esta manhã, na 2.ª Prova Especial de Classificação (PEC 2) do Rali da Madeira, disputada no Santo da Serra, acabando por deixar várias peças da viatura espalhadas pela estrada.

A atribuição de tempos teóricos é um procedimento previsto nos regulamentos quando uma classificativa é interrompida ou quando determinados concorrentes são impedidos de a disputar em circunstâncias normais devido a um incidente ocorrido em prova.