Bombeiro soube no resgate que tinha sido pai pela primeira vez
Cristiano Abreu, dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, estava envolvido na complexa operação de resgate do turista cazaque quando recebeu uma das notícias mais importantes da sua vida: tinha acabado de ser pai pela primeira vez.
A filha nasceu enquanto o bombeiro participava na missão de socorro que se prolongou durante cerca de 20 horas, na vereda do Pico Furão, na Fajã dos Cortes, Curral das Freiras.
O momento foi assinalado pelos restantes elementos da corporação, que presentearam Cristiano Abreu com um peluche para a menina.
No meio de uma operação particularmente exigente, que mobilizou dezenas de profissionais e se prolongou durante toda a noite, o nascimento trouxe uma nota de emoção e alegria à equipa de socorro.
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