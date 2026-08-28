Resgate de turista exigiu 20 horas e 48 operacionais

Agora que terminou bem, já se sabe um pouco mais desta aventura e deste regaste que durou 20 horas de operação, 48 profissionais, 11 meios terrestres e o helicóptero da Protecção Civil foram necessários para resgatar o turista cazaque que sofreu uma queda na vereda do Pico Furão, na Fajã dos Cortes, Curral das Freiras. Apesar da complexidade e da dimensão do dispositivo, o homem, de 33 anos, escapou apenas com ligeiras escoriações.

A vítima foi retirada de helicóptero cerca das 10h20 desta sexta-feira e transportada para uma unidade hospitalar, onde seria submetida a exames de diagnóstico. Durante todo o período em que permaneceu na serra esteve consciente e orientada, sem sinais aparentes de lesões graves.

“Estamos a falar de uma intervenção de alto nível de complexidade, com cerca de 20 horas, em que, pela dificuldade de acesso e pelas condições do terreno, era muito difícil garantir uma progressão rápida”, explicou Valter Ferreira, adjunto do Comando do Serviço Regional de Protecção Civil.

O acidente não terá resultado de uma queda a pique. O turista sofreu um pequeno deslizamento que, contudo, o colocou numa zona de acesso extremamente difícil, obrigando à mobilização de equipas especializadas em resgate em montanha e salvamento em grande ângulo.

O alerta foi recebido pelo Centro Regional de Operações de Socorro. Desde a chamada inicial e da partilha das coordenadas, as autoridades mantiveram contacto permanente com o cidadão cazaque, primeiro através do telemóvel e, durante a noite, também com o apoio de um ‘drone’.

Ainda durante o dia de ontem foi efectuada uma primeira tentativa de resgate com recurso ao helicóptero. A operação teve, porém, de ser interrompida devido ao vento, que não oferecia condições de segurança para a aproximação e retirada da vítima.

O dispositivo foi então reforçado para prosseguir durante a noite. Ao todo, estiveram envolvidos 48 profissionais e 11 meios terrestres, além do meio aéreo da Protecção Civil. Foi igualmente activada uma equipa médica para prestar assistência caso o estado do turista se agravasse.

Os operacionais conseguiram chegar junto da vítima durante a madrugada. Embora o homem estivesse estável, a retirada por via terrestre foi afastada devido ao risco do percurso. A solução passou por estabilizá-lo com técnicas de salvamento em grande ângulo e reposicioná-lo numa zona mais favorável a uma nova intervenção do helicóptero.

A operação aérea foi retomada ao início da manhã e concluída cerca das 10h20. O turista apresentava escoriações provocadas pela queda, mas manteve-se sempre consciente, orientado e em contacto com as equipas.

Valter Ferreira destacou a competência e o compromisso dos profissionais envolvidos numa missão em que a dificuldade não esteve na gravidade clínica da vítima, mas na localização onde esta ficou retida. Foram precisas cerca de 20 horas para vencer o terreno, o vento e o risco da progressão e retirar, em segurança, um homem que acabou por escapar sem ferimentos aparentemente graves.