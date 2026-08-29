Juventus volta a vencer com Conceição a titular, Fiorentina em crise
A Juventus, novamente com o internacional português Francisco Conceição no 'onze', voltou hoje a vencer na Liga italiana de futebol, desta vez na receção ao Parma, por 2-0, na segunda jornada.
Em Turim, depois do triunfo por 1-0 no campo da Frosinone no arranque da edição 2026/27 de Serie A, o argentino Nico González, aos 62 minutos, e o holandês Teun Koopmeiners, aos 88, deram ao triunfo à equipa da casa, que segue com seis pontos no topo, em igualdade com o AC Milan, de Ruben Amorim.
No decorrer da jornada, sete equipas ainda podem juntar-se ao grupo de lideres da Serie A.
Francisco Conceição, que parece que vai continuar na Juventus, depois de alguns rumores de possível saída, foi titular e acabou substituído aos 76 minutos.
No Monza, Ricardo Mangas ainda assistiu no primeiro golo e Gustavo Varela marcou o segundo, mas a equipa da casa acabou por sair derrotada perante a Udinese (3-2), com o costa-marfinense Hassane Kamara a assinar um golo e uma assistência pelos forasteiros.
Em sérios problemas parece estar a Fiorentina, que perdeu em casa por 3-0 com o Frosinone, depois do pesado 4-0 com a Roma na estreia.
João Mário foi lançado na equipa de Florença na segunda parte, numa partida em o avançado italiano Antonio Raimondo assinou um 'bis' pelo vice-campeão da Serie B na última temporada.