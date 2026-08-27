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Homem morre após paragem cardiorrespiratória no Campanário

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Um homem, com cerca de 60 anos, faleceu, esta manhã, após sofrer uma paragem cardiorrespiratória, no Caminho da Fonte, na freguesia do Campanário.

O alerta para a situação foi recebido pelas 11h30, tendo sido mobilizados para o local os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e da Ponta do Sol. Dada a gravidade da ocorrência, foi ainda chamada a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), no sentido de prestar assistência especializada à vítima. A PSP também compareceu no local, garantindo o apoio necessário à operação.

Apesar dos esforços das equipas de socorro, o homem acabou por não resistir.

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