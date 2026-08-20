Nova Direita critica cancelamento da Festa do Vinho 2026 no Porto da Cruz

O partido Nova Direita veio manifestar publicamente o seu desagrado, esta quinta-feira, pela não realização da Festa do Vinho 2026 no Porto da Cruz, após a Casa do Povo ter comunicado que o evento não avançará por falta de verbas.

Segundo o partido, o evento estava inscrito desde Novembro de 2025 no calendário da Delegação de Turismo, com uma verba prevista de 14 mil euros, cujo destino agora é questionado. A estrutura política considera também que a organização não deveria depender apenas da Casa do Povo, envolvendo igualmente a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal de Machico.

O coordenador regional da Nova Direita, Paulo Azevedo, defende que a freguesia dispõe de recursos locais suficientes, como grupos folclóricos, filarmónicas e agricultores, para realizar o evento sem necessidade de contratações dispendiosas. Para o partido, o cancelamento representa “falta de consideração” pela população, visitantes e produtores agrícolas.

A Nova Direita pede esclarecimentos sobre o destino da verba prevista e sugere que se avaliem modelos de promoção turística usados noutras freguesias da Região.