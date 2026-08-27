Um dos maiores aviões militares de carga aterrou hoje no Aeroporto da Madeira

Um Boeing C-17 Globemaster da Força Aérea Real do Canadá aterrou, esta tarde, no Aeroporto da Madeira. Este voo teve origem no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, e não é conhecido, para já, o motivo da escala na Região.

Este aparelho é um dos maiores aviões militares de carga do Mundo. Tem capacidade de carga máxima de 77 toneladas, podendo transportar veículos, helicópteros, paletes de carga e tropas. Dispõe de quatro motores, apresentando cerca de 53 metros de comprimento e envergadura de 51,75 metros.

Imagem Madeira Airport Spotting

Embora sendo visita rara, não é a primeira vez que um Boeing C-17 Globemaster aterra no Aeroporto da Madeira. Por exemplo, a 14 de Maio de 2014 registou-se a escala de um avião semelhante, da Força Aérea norte-americana, que veio numa missão de evacuação de um militar doente.