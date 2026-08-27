Morreu o padre salesiano José Clemente dos Santos

O padre José Clemente dos Santos, sacerdote da Congregação Salesiana que exerceu também funções na Madeira, morreu, esta quarta-feira, aos 89 anos.

O falecimento ocorreu pelas 19 horas e foi comunicado pela Arquidiocese de Évora, que expressou o seu profundo pesar pela morte do sacerdote.

Nascido a 25 de Outubro de 1937, José Clemente dos Santos foi ordenado padre a 20 de Abril de 1968. Ao longo do seu percurso sacerdotal, esteve em várias comunidades e desenvolveu missões em Portugal e no estrangeiro, nomeadamente em Madrid, Mogofores, Funchal, Macau e Estoril. Foi ainda capelão militar em Moçambique.

De acordo com o jornal da Diocese do Funchal, a sua passagem pela Madeira integrou um percurso de mais de cinco décadas ao serviço da Igreja e da Congregação Salesiana. Durante o período em que permaneceu na Região, esteve ligado à Diocese do Funchal, onde exerceu o seu ministério sacerdotal.

Nos últimos cerca de quatro anos, o padre José Clemente encontrava-se em Évora, integrado na Comunidade Salesiana, onde continuou a exercer funções pastorais.