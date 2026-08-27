Helicóptero não conseguiu resgatar turista no Pico Ruivo

O helicóptero H-35 da Protecção Civil que foi accionado no início da noite de hoje, não conseguiu efectuar o resgate do turista cazaque, de cerca de 30 anos, que sofreu uma queda numa vereda de acesso ao Pico Ruivo, esta tarde.

Turista sofre queda em vereda e operação de resgate vai durar várias horas Um turista cazaque, com cerca de 30 anos, sofreu, esta tarde, uma queda numa vereda que dá acesso ao Pico Ruivo, obrigando a uma operação de resgate que se encontra em andamento e que vai durar várias horas.

Segundo fonte da Protecção Civil disse ao DIÁRIO, a operação de resgate vai continuar a ser realizada por via terrestre, através das equipas que permanecem no terreno, tendo o meio aéreo regressado à base do Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC), na Cancela.

Como já noticiado pelo DIÁRIO, os operacionais já se encontram próximos do local onde está o turista e têm mantido contacto sonoro com a vítima, que está consciente, mas não consegue sair do local pelos próprios meios.

Helicóptero accionado para resgate de turista Resgate do turista cazaque continua em curso ao início da noite

O turista encontrava-se sozinho a realizar um percurso pedestre quando sofreu a queda, tendo conseguido contactar o 112 e fornecer as coordenadas da sua localização.