Incêndio em barraca de arraial no Estreito de Câmara de Lobos

Um incêndio deflagrou, esta madrugada, numa barraca de arraial situada na Rua João Augusto de Ornelas, no Estreito de Câmara de Lobos.

O alerta foi dado pelas 03h04, tendo sido mobilizados para o local a Polícia de Segurança Pública (PSP) e os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos. A corporação esteve empenhada na ocorrência com três viaturas e nove elementos, tendo procedido ao combate às chamas com recurso a água, segundo o que o DIÁRIO apurou.

O incêndio foi rapidamente extinto sem registo de feridos.