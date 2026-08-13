Santa Cruz lança novo portal com serviços digitais e pedidos on-line

A Câmara Municipal de Santa Cruz apresentou, hoje, o novo portal institucional do município, disponível em www.cm-santacruz.pt, que passa a disponibilizar uma nova organização de conteúdos e o acesso a vários serviços digitais, incluindo requerimentos e pedidos on-line.

Segundo a autarquia, a plataforma foi renovada com o objectivo de "tornar mais simples o acesso à informação e aos serviços municipais".

A nova página adopta o lema “Vamos navegar juntos e pintar Santa Cruz de mar”, procurando reforçar a comunicação com os munícipes e promover o concelho através de uma navegação mais intuitiva.

Citado numa nota de imprensa, Délio Góis, um dos responsáveis pelo projecto, refere que "o novo website representa uma reorganização da informação municipal". O portal passa a estar estruturado em áreas temáticas como 'Município', 'Conhecer', 'Viver', 'Investir', 'Consultar', 'Transparência' e 'Santa Cruz Online'.

A página inicial inclui uma ferramenta de pesquisa e acessos rápidos a conteúdos e serviços frequentemente procurados, como regulamentos, recrutamento, urbanismo, leitura de água, facturas em atraso, requerimentos e movimento associativo.

A área 'Santa Cruz Online' concentra os serviços digitais do município, permitindo o acesso às diferentes plataformas disponibilizadas pela autarquia.

O novo portal disponibiliza ainda informação sobre notícias, agenda de eventos, editais, avisos, regulamentos, equipamentos municipais, património e projectos em curso.

A autarquia destaca igualmente o reforço da área dedicada à transparência, destinada à divulgação de informação pública relacionada com a actividade municipal.

Para a presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Élia Ascensão, "este novo website representa mais do que uma mudança de imagem". "Queremos que este seja um espaço de encontro entre o Município e os cidadãos", sublinha a autarca citada na mesma nota.

Élia Ascensão acrescenta que "a transformação digital deve estar ao serviço das pessoas", pelo que o executivo santa-cruzense passou por "criar uma plataforma mais simples, acessível e próxima, que permita aos cidadãos interagir com o Município de uma forma cada vez mais fácil".



