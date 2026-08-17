IPMA atualiza critérios do aviso meteorológico de trovoada

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) atualizou os critérios para a emissão de avisos meteorológicos de trovoada, que passam a considerar também fenómenos severos associados, como precipitação intensa, vento forte e granizo.

Em comunicado, o IPMA refere que, "até agora, o aviso de trovoada baseava-se essencialmente na previsão da ocorrência de descargas elétricas e era classificado segundo critérios qualitativos relacionados com a frequência e a distribuição espacial das trovoadas previstas".

"Com esta revisão, o aviso passa a considerar não apenas a distribuição espacial e temporal das descargas elétricas, mas também os fenómenos meteorológicos severos que frequentemente lhes estão associados, como precipitação intensa, rajadas fortes de vento e granizo", lê-se na nota.

Segundo o IPMA, a alteração permite que "os avisos reflitam de forma mais rigorosa os fenómenos meteorológicos previstos e os impactos expectáveis para a população, contribuindo para uma melhor perceção do perigo e para decisões mais informadas por parte dos cidadãos e das entidades de proteção civil".

"A atualização dos critérios de aviso de trovoada integra um processo mais amplo de revisão e modernização do sistema de avisos meteorológicos do IPMA, estando previstas mais atualizações ao longo dos próximos meses", é acrescentado.

Entretanto, o IPMA, colocou os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Aveiro, Viseu, Guarda e Coimbra sob aviso laranja hoje e terça-feira devido à previsão de tempo quente.

Estes nove distritos mais a norte de Portugal continental vão estar sob aviso laranja até às 18:00 de terça-feira devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O IPMA colocou também os distritos de Leiria, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Lisboa, Setúbal, Évora e Beja sob aviso amarelo por causa do calor até às 18:00 de terça-feira.

Os distritos de Évora, Faro, Santarém, Beja, Castelo Branco e Portalegre estão igualmente sob aviso amarelo até às 21:00 de hoje devido à previsão de aguaceiros localmente fortes e acompanhados de trovoada e rajadas fortes, que poderão ser ocasionalmente sob a forma de granizo.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.