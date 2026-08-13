Santa Cruz investe 361 mil euros no movimento associativo

A Câmara Municipal de Santa Cruz iniciou hoje as assinaturas dos contratos no âmbito do programa de apoio ao Movimento Associativo, nas áreas do desporto, religião, cultura, social e educação.

Através de comunicado, a autarquia sublinha que, este ano, faz o "maior investimento anual da última década", com um total de 80 projectos apoiados, relativos a 48 entidades. "O investimento total da autarquia cifra-se nos 361 mil euros", frisa.

Desde 2017, que o Município de Santa Cruz tem um regulamento de apoio ao movimento associativo, com objectivo de tornar mais justos, equitativos e transparentes os apoios públicos que são disponibilizados.

"Estes apoios refletem o valor que a autarquia dá ao associativismo e o reconhecimento da sua importância para o concelho de Santa Cruz", sublinha.