Santa Cruz testa relógio para monitorizar idosos isolados

A Câmara Municipal de Santa Cruz iniciou um projecto-piloto de monitorização de idosos isolados, através da entrega de um relógio destinado a acompanhar diferentes parâmetros e a permitir o accionamento de ajuda em situações de alerta.

A iniciativa foi anunciada hoje pelo executivo municipal, através de uma nota de imprensa.

De acordo com o comunicado, o equipamento ficará ligado aos serviços sociais da autarquia durante o dia e aos bombeiros no período nocturno, no âmbito de um protocolo com a AMRAM – Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira para a afectação funcional de equipamentos do projecto 'Madeira Conectada'.

"O relógio mede vários parâmetros como temperatura da pele, aciona os serviços de emergência em caso de queda substancial, mede o ritmo cardíaco e a tensão arterial, mede os níveis de oxigénio e monitoriza o sono", indica a mesma nota, explicando que quando algum dos parâmetros atinge níveis de alerta, o sistema pode accionar os serviços de emergência.

O projecto-piloto abrangerá inicialmente dois idosos. Caso a experiência seja considerada positiva, a autarquia prevê adquirir novos equipamentos, de acordo com as necessidades identificadas junto da população idosa isolada.