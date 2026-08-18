Bombeiro detecta emergência e ajuda a salvar homem em Santana

Um homem foi, esta terça-feira, vítima de uma paragem cardiorrespiratória na Estrada Dr. Agostinho Cardoso, junto ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Santana.

De acordo com fonte da corporação, o homem terá começado por se sentir mal e perdido os sentidos enquanto estava na paragem, à espera do autocarro. Um bombeiro que se encontrava à civil e a ia passar nas imediações apercebeu-se do sucedido e iniciou a assistência tendo sido igualmente accionados os meios de socorro. "Estava de passagem pelo local quando encontrou o homem sentado no chão. Apercebeu-se de que algo não estava bem, aproximou-se e, depois de verificar a situação, deu o alerta", explicou.

Já com os restantes elementos da corporação, que foram mobilizados para o local, a situação veio a agravar-se pouco depois, quando o homem voltou a perder a consciência e a ficar inanimado. Foi então constatada uma paragem cardiorrespiratória, levando os bombeiros a iniciar de imediato as manobras de reanimação.

Foi utilizado um Desfibrilhador Automático Externo (DAE), que permitiu reverter a paragem, tendo sido recuperado o pulso da vítima.

Após isso, o homem foi encaminhado para o Centro de Saúde de Santana. A EMIR acompanhou a ocorrência e, posteriormente, seguiu com a ambulância desde aquela unidade de saúde até ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.