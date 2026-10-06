Mais de 400 escolas afectadas por bloqueios e protestos em França

Bloqueios, protestos ou outros incidentes relacionados com a mobilização estudantil em França afectaram ontem mais de 400 escolas neste país, segundo o Ministério da Educação.

Esta mobilização reivindica mais professores substitutos, melhores condições de funcionamento dos edifícios escolares e de ensino.

Ao todo, 413 escolas foram ontem afetadas, um número que representa uma quebra de 27% face às 564 de sexta-feira de manhã e de 32% face às 610 registadas na quinta-feira.

As autoridades salientaram que 40% das escolas afetadas esta segunda-feira não tinham registado incidentes anteriormente, o que, na sua opinião, sugere uma tentativa de alargar o movimento a outras escolas.

A França tem 3.700 escolas secundárias.

Além dos bloqueios escolares, os protestos foram acompanhados por incêndios, danos materiais e confrontos com as forças de segurança, que se repetiram esta segunda-feira em algumas escolas de cidades como Paris e Toulouse, entre outras.

O Ministério Público decidiu ontem prolongar a prisão preventiva de um estudante de 16 anos suspeito de ter atirado gasolina para cima de uma professora durante um protesto estudantil na sexta-feira em La Ciotat, no sul de França, segundo a BFMTV.

Em Aix-en-Provence, também no sul de França, um outro estudante de 17 anos foi detido ontem por alegado envolvimento numa agressão ocorrida durante os protestos de quinta-feira.

O menor, que não tinha antecedentes criminais, é acusado de ter atirado uma pedra que atingiu uma mulher de cerca de 50 anos no olho, provocando a perda de visão em consequência do ferimento.

Os protestos estudantis, que começaram em meados de setembro nos arredores de Paris, ganharam força nos últimos dias e alastraram a outros pontos de França, acompanhados de confrontos com a polícia e danos nas escolas.

As autoridades, que afirmam ter detido cerca de 5.000 pessoas desde o início dos protestos, aproximadamente 85% das quais menores de idade, e reportaram 24 escolas incendiadas ou danificadas e 78 funcionários da educação feridos.

O governo teme que as manifestações convocadas para terça-feira possam levar a mais violência, sobretudo se se alastrar às universidades, depois de mais de 30 terem sido afetadas na semana passada.

O governo francês vai apresentar ao Senado um projeto de lei que obriga os responsáveis pelos danos causados durante os protestos a suportar os custos das reparações, anunciou ontem a porta-voz do executivo, Maud Bregeon.

Os sindicatos e as organizações sociais acusam o governo de usar força excessiva contra os menores para reprimir as reivindicações que consideram legítimas, enquanto cinco investigações internas examinam as ações dos polícias.

A Liga dos Direitos Humanos denunciou hoje uma tendência que considera preocupante para o Estado de Direito, enquanto o Governo acusou o partido de esquerda La France Insoumise de fomentar a tensão por motivos eleitorais, seis meses antes da primeira volta das eleições presidenciais francesas.