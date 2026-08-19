Motociclista ferido após colisão com viatura em Santa Cruz
Um motociclista, cuja idade não foi possível apurar, ficou hoje gravemente ferido após choque do veículo que conduzia ter embatido contra um automóvel em Santa Cruz.
O acidente deu-se pelas 7h15 na ER207 (estrada que passa por cima da pista do aeroporto da Madeira, rumo ao Santo da Serra), tendo sido prontamente mobilizados os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e uma equipa da EMIR.
O acidentado apresentava uma fractura num membro inferior, tendo sido imobilizado e transportado em ambulância para o Hospital do Funchal. No local esteve também uma viatura de desencarceramento dos BSSC. A PSP também esteve no local do acidente.
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