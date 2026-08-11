Mais Santa Cruz acusa Élia Ascensão de evitar responder às questões da oposição

Os deputados municipais da coligação Mais Santa Cruz acusam a presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz de preferir falar em “aproveitamento político” em vez de responder às questões colocadas durante a reunião desta tarde da Assembleia Municipal.

Em causa está o comunicado de imprensa enviado, esta tarde, pela autarquia onde, Élia Ascensão acusou a oposição de estar a fazer "aproveitamento político" de um processo judicial que envolve três funcionárias da edilidade e no qual também é arguida.

Em comunicado, os eleitos da coligação defendem que se limitaram a exercer o “legítimo direito de informação e fiscalização”, solicitando esclarecimentos sobre o processo em causa e sobre outros assuntos de interesse para os munícipes.

“Mais uma vez, a presidente da Câmara prefere fazer-se de vítima e falar em "aproveitamento político" em vez de responder às questões concretas que lhe foram colocadas”, afirmam.

Os deputados sublinham ainda que defendem “sem reservas” o princípio da presunção de inocência, garantindo que nunca promoveram “julgamentos na praça pública”.

“Respeitar a presunção de inocência nunca nos impedirá de exigir transparência, esclarecimentos e prestação de contas”, acrescentam, considerando estes princípios “essenciais da democracia e da boa governação”.

Os deputados municipais da Mais Santa Cruz asseguram, por fim, que vão continuar a “fazer perguntas, a fiscalizar e a defender os interesses dos santacruzenses”, independentemente da reacção da presidente da Câmara.