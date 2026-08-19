Mais de 30 pessoas levadas para o hospital por causa de intoxicação alimentar

Mais de 30 pessoas foram transportadas para o hospital hoje de madrugada, na sequência de uma intoxicação alimentar, entre elas 26 alunos do Colégio dos Salesianos, em Lisboa.

Segundo disse à Lusa fonte do Comando sub-Regional da Grande Lisboa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o alerta foi dado pelas 00:10 e, além dos 26 alunos, foram transportados ao hospital também seis adultos.

No local estiveram 13 veículos e 26 operacionais dos bombeiros e do INEM, que levou as vítimas para os hospitais de Santa Maria, Dona Estefânia e Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra).

Ainda não se sabe qual a origem da intoxicação alimentar.

A informação foi inicialmente avançada pela CNN Portugal.